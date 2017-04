Naike Rivelli attacca Ilary Blasi: “Devi smentire che Ornella Muti andrà al Grande Fratello Vip”

Dopo il grande successo della prima edizione del Grande Fratello Vip, Mediaset ha deciso di riproporre la versione famosa del padre di tutti i reality affidando la conduzione ad Ilary Blasi, affiancata da Alfonso Signorini. Nonostante manchino ancora diversi mesi al ritorno del Grande Fratello Vip, sul web cominciano a circolare i primi nomi dei vip che potrebbero decidere di provare l’esperienza nella casa più famosa d’Italia.

NAIKE RIVELLIA ATTACCA ILARY BLASI

Tra i nomi più in vista c’è sicuramente quello di Ornella Muti che, secondo il settimanale Chi, potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip insieme alla figlia Naike. “Sfumata all’ultimo la trattativa per volare in Honduras all’ Isola dei famosi – fa sapere “Chi” – Ornelia Muti e la figlia Naike Rivelli saranno invece nella casa della prossima edizione del Grande fratello Vip, condotto da Ilary Blasi e AIfonso Signorini”.

Un gossip che ha letteralmente fatto infuriare Naike Rivelli che si è scagliata contro Ilary Blasi chiedendo l’immediata smentita della notizia.

“Capisco che le nuove generazioni sono spesso disperse nella tv trash italiana.. Vi mostro il mondo nel quale mi ha cresciuto la mia mamma.. un mondo dove esisteva un cinema Italiano Vero, attori indimenticabili recitazioni sublime…”, scrive su Instagram Naike Rivelli pubblicando una foto in cui Ornella Muti recita accanto al grande Alberto Sordi. “Chiedo a Ilary Blasi di rendersi conto … che marciare su falsa pubblicità infangando un nome così pulito e sacro come quello di Ornella Muti è una mancanza di rispetto della nostra Arte e della Nostra Storia. Sta SOLO A TE- SMENTIRE IMMEDIATAMENTE – anche tu… avrai un social no??? USALO PER DIRE LA VERITÀ CON QUELLE BELLE LABBRONE SEXY CHE HAI…”.