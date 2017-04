Silvio Berlusconi salva 5 agnellini dalla Pasqua: “Fate come me”

Svolta animalista per Silvio Berlusconi. L’ex Premier ha deciso di appoggiare la Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente in occasione della Pasqua 2017 salvando cinque agnellini dalla mattanza che li attendeva.

Quattro di loro pascolano tranquillamente per i giardini di Arcore, mentre uno, il più piccolo, Fiocco di Neve, si gode le coccole dell’ex Premier, che si occupa anche (beh, almeno per le foto di rito) di dargli il biberon ogni tre ore.

La campagna a cui ha deciso di aderire Berlusconi è stata lanciata dalla presidente dell’associazione, Michela Vittoria Brambilla. Lo slogan è «a Pasqua scegli la vita, scegli veg».