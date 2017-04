Amici 2017, Morgan lascia il talent: ecco chi arriva al suo posto!

Colpo di scena nella scuola di Amici 2017. Dopo quattro puntate del serale di Amici 2017 (la quarta andrà in onda sabato 15 aprile durante il quale il clima sarà infuocato), Morgan non è più il coach della squadra bianca. Ad annunciarlo è stata proprio Maria De Filippi.

AMICI 2017, ECCO CHI ARRIVA AL POSTO DI MORGAN

Con una nota ufficiale, Maria De Filippi ha confermato l’addio di Morgan rivelando come il cantante non abbia voluto incontrare nè la redazione di Amici nè i ragazzi della squadra bianca. Dopo le ultime polemiche, a chiedere una soluzione immediata alla produzione sono stati tre degli attuali membri della squadra bianca (Sebastian, Thomas, Shady e Mike Bird sono i membri della squadra bianca).

“Sono purtroppo costretta a confermare le voci che annunciano l’uscita di Morgan da Amici. È vero e lo considero un mio fallimento. La squadra che Morgan ha capitanato è composta attualmente da quattro partecipanti e tre di loro hanno chiesto a noi una soluzione immediata, disposti – uno di loro con certezza – anche a lasciare il programma pur di non dover più avere obbligatoriamente Morgan come coach. Si sono sentiti non compresi, mai esaltati non nelle loro doti perché non sanno nemmeno se le hanno, ma nello spirito di entusiasmo inteso come tensione positiva, e di fiducia con cui si vorrebbe e dovrebbe affrontare il palco del serale e la gara. Amici è e vuole rimanere un programma che racconta al pubblico le vicende di alcuni ragazzi che hanno talento e che sperano di vederlo riconosciuto da chi fuori dal programma, potrà offrire loro un’occasione di far diventare quel che sognano, realtà. E io questo non posso tradirlo.

Morgan non ha voluto incontrare ne noi ne ha voluto accettare l’invito a parlare lui direttamente con i ragazzi. Ha scelto di mandare un suo rappresentante con l’intento di spiegare ai ragazzi chi fosse davvero Morgan e quali qualità avesse da offrir loro. L’incontro tra il suo rappresentante e i ragazzi c’è stato e non ha sortito nessun cambio di visuale da parte loro.

Dopo una lunga e vana attesa di un incontro con gli autori e con chi gestisce la produzione, tutto è degenerato. Da lui sono partiti gli insulti, le accuse, le teorie complottiste e persecutorie, fino alla ovvia e necessaria risoluzione degli impegni reciproci. Peccato”.

Chi arriverà, dunque, al posto di Morgan? Il nome in pole è quello di Emma Marrone che, ospite della puntata che andrà in onda sabato 15 aprile, ha già ricevuto la proposta. Emma, però, ha preso tempo. Maria De Filippi riuscirà a convincerla?