Laura Torrisi di nuovo innamorata dopo Pieraccioni: ecco chi è il (famoso) fortunato

Solo pochi mesi fa è stata definita da Pieraccioni “lo sliding doors più fantastico della mia vita”, ma Laura Torrisi oggi guarda al futuro accanto a un altro uomo.

Lui è bellissimo, dolcissimo e anche piuttosto famoso. Come Laura, che noi tutti conosciamo in quanto ex concorrente del Grande Fratello, anche lui ha fatto un reality show.

Stiamo parlando del pilota di rally Luca Betti, visto di recente sul piccolo schermo grazie a Pechino Express.

Laura e Luca hanno ufficializzato la loro relazione su Instagram, dove compare una foto delle loro mani che si stringono in entrambi i profili. «L’importante non è quanto aspetti, ma chi aspetti» scrive lei, «Ti aspettavo! Ma come facevi a sapere che sarei arrivata? Non lo sapevo ma mi sono detto: mi siedo e conto fino a dieci, se non arriva me ne vado. E fino a che numero sei arrivato? Duemilasettecentottantanove, ma avrei potuto continuare all’infinito…” Cit.» risponde lui.

Nel frattempo anche Leonardo Pieraccioni pare abbia trovato l’amore nella persona di Irene Balestra, una moretta spesso paparazzata al suo fianco che lui, per il momento, definisce “solo un’amica”.