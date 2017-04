Pomeriggio 5: Nord VS Sud, scoppia la polemica. Elena Morali e Guandalina Canessa nella bufera

Le parole di Flavio Briatore a Carta Bianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer in prima serata su Rai Tre, ha scatenato il Web e non solo: «Io non so come uno possa vivere con 1300 euro al mese sinceramente» ha detto l’imprenditore. Delle dichiarazioni di Flavio Briatore si parla a Pomeriggio Cinque.

POMERIGGIO CINQUE, NORD VS SUD

Da una parte ci sono quelli che difendono il Sud, le sue tradizioni e i ragazzi che decidono di restare nella terra d’origine, dall’altra ci sono quelli che difendono Flavio Briatore dichiarando che, effettivamente, al Sud resta solo la gente che non ha voglia di fare sacrifici. Gli attacchi ai ragazzi meridionali stanno letteralmente facendo infuriare il popolo del web. Nel mirino sono finite soprattutto Guendalina Canessa ed Elena Morali che si trovano d’accordo con Flavio Briatore. Tantissimi i tweet del popolo del web contro le due opinionisti di Pomeriggio 5.

Sfaticati ci siete voi infatti siete seduti dalla Durso a sparare cazzate!!! #Pomeriggio5 — Roberta⚓ (@Roby935) 11 aprile 2017

Sono orgogliosa di essere pugliese,di godermi il sole,mare e il cibo favoloso. La vera ricchezza è questa. Trogloditi #Pomeriggio5 — Arual (@FonteDiGuai) 11 aprile 2017

Chiudete i microfoni alle 2 galline in studio: @superguenda e @ElenaMorali In stupidità e poraccitudine non le batte nessuno. #Pomeriggio5 😑 — Anna Visconti (@annavis08) 11 aprile 2017

#Pomeriggio5 i giovani del sud sono quasi tutti laureati e figli di operai che fanno sacrifici per farli studiare — Anna Rachele Landi (@anna_annalu) 11 aprile 2017

A #firenze ad #elenamorali ci mettono un quarto d'ora per farle un caffè… Accidempolina! Chissà se il Comune sta provvedendo #Pomeriggio5 — Sam Dharma Anderson (@sam_dharma) 11 aprile 2017

A #Pomeriggio5 sulla questione lavoro, potete ascoltare l'autorevole parere di Elena Morali, ex pupa del programma pupe e secchioni. 😂😂😂✈✈✈ — Pier S. Berlusconi (@PierSilvio__B) 11 aprile 2017

#pomeriggio5 ma questa bionda di che cosa parla? Un'ora e un quarto per prendere un caffè ☕? Ma mi faccia il piacere!!! — maria antonietta (@mariantferrante) 11 aprile 2017