Tiziano Ferro annuncia la pausa dalla musica: vuole un figlio!

Tiziano Ferro annuncia di volersi prendere un periodo di pausa dalla musica per realizzare un grande sogno ovvero quello di avere un figlio. Dopo Lo Stadio Tour che inizierà a luglio e che lo porterà nelle più importanti città italiane, Tiziano Ferro è intenzionato ad allontanarsi dalle scene per almeno due anni.

TIZIANO FERRO, LA PAUSA DALLA MUSICA PER UN FIGLIO

Ad annunciarlo è stato lo stesso Tiziano Ferro in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Republicca in cui ha svelato di sentire forte il desiderio di avere una famiglia. A 37 anni, infatti, l’artista non vuole più aspettare. Dopo aver conquistato tantissimi successi professionali, per l’artista è arrivato il momento di realizzare anche il sogno sentimentale.

“Più sto in America, a contatto con genitori gay, più comprendo la nostra scelta sentimentale e scopro come funziona la realtà ma anche come dis-funziona. La mia data limite per avere un figlio è quarant’anni”, ha dichiarato. Nei prossimi tre anni, dunque, Tiziano Ferro realizzerà il suo progetto di vita. Un sogno che spera di realizzare con un compagno accanto ma che è pronto a concretizzare anche da solo come ha rivelato qualche tempo fa a Vanity fair. “Un bambino lo vorrei anche se sono solo. Spero però di trovare una persona con cui condividere questo sogno”.

Per il ritorno musicale di Tiziano Ferro, dunque, sarà necessario aspettare almeno un paio d’anni. Ferro, infatti, non ha intenzione di bruciare i tempi e intende allontanarsi dalle luci della ribalta sia per cercare di avere un figlio che per scrivere le canzoni del nuovo album.