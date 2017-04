Uomini e Donne, salta la registrazione: il motivo spaventa i fans!

Era attesa per oggi la nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne che, tuttavia, è stata annullata improvvisamente. A riportare la notizia è il Vicolo delle News che precisa che la nuova registrazione è stata rimandata a data da destinarsi.

UOMINI E DONNE, ECCO PERCHE’ E’ SALTATA LA REGISTRAZIONE

I quattro tronisti di Uomini e Donne, Marco Cartasegna, Rosa Perrotta, Desireè Popper e Luca Onestini sarebbero dovuto tornare in studio nel primo pomeriggio di oggi, martedì 11 aprile, per una nuova registrazione del trono classico. Secondo quanto scrive il Vicolo delle news, però, è saltato tutto a causa di un’indisposizione di Maria De Filippi.

Al momento, comunque, non si sa se la mancata registrazione sia dovuta ad un malessere fisico della conduttrice o ad altri impegni. Maria De Filippi, infatti, continua a dividersi tra Uomini e Donne e Amici. La nuova registrazione del serale di Amici 2017, tuttavia, è stata fissata per la Domenica di Pasqua ma i fans non escludono che possa esserci stato qualche imprevisto nel talent, nella bufera per l’atteggiamento polemico di Morgan, che abbia costretto Maria De Filippi ad annullare la registrazione del trono classico.

Le ipotesi, dunque, sono tante. Al momento non si conosce ancora la data del ritorno in studio dei quattro tronisti.