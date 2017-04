Amici 2017, Emma torna come coach? Spunta l’indizio sui social

Non si placano le polemiche per l’addio di Morgan ad Amici 2017. Dopo la replica di Marco Castoldi a Maria De Filippi, è arrivata anche la lettera con cui Elisa, coach della squadra blu,m ha deciso di rispondere a Morgan. A tenere banco, però, sono i rumors che vorrebbero nuovamente Emma Marrone alla guida della squadra bianca del serale di Amici 2017.

AMICI 2017, EMMA AL POSTO DI MORGAN?

Dopo l’annuncio con cui Maria De Filippi ha comunicato la separazione professionale da Morgan, sul web si è diffusa la voce secondo cui sarà Emma Marrone a prendere il posto di Morgan. Al momento, tutavia, non ci sono ancora conferme ufficiale anche se i fans si sono già scatenati. Da una parte, infatti, ci sono quelli che non vedono l’ora di rivedere Emma ad Amici e dall’altra ci sono quelli che si schierano con Morgan che ha puntato il dito contro la produzione di Amici, rea di non averlo aiutato nella sua avventura.

“

Il ritorno di Emma Marrone ad Amici, dunque, era già stato previsto? Difficile dirlo con certezza. In attesa dell’annuncio ufficiale, sul profilo della cantante salentina spunta un indizio sul suo ritorno. «Buongiorno 1,2,3 si parte», scrive Emma. Nella registrazione della quinta puntata del serale di Amici 16, in programma domenica 16 aprile, dunque, alla guida della Squadra Bianca ci sarà proprio Emma?