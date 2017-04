Fabrizio Corona: “Io e Belen come Bonnie e Clyde” – IL VIDEO

Attualmente detenuto e sotto processo con l’accusa di intestazione fittizia di beni, frode fiscale e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione, Fabrizio Corona ha confessato in aula che gran parte di quei 1,7 milioni di euro trovati nel controsoffitto dell’appartamento della sua collaboratrice Francesca Persi, proveniva dal periodo d’oro vissuto ai tempi in cui faceva coppia fissa con Belen.

«Nel 2009 incontro Belen, ci mettiamo insieme, diventiamo una coppia mediatica stratosferica: eravamo come Bonnie e Clyde. Tutto quello che toccavamo diventava oro, guadagnavamo cifre folli» ha raccontato l’ex re dei paparazzi al pm Alessandra Dolci.

Corona ha ribadito che quei soldi (nonché gli 843mila trovati in una cassetta di sicurezza custodita in una banca di Innsbruck) frutto del suo lavoro, ammettendo la frode fiscale, dato che si trattava di guadagni in nero.

«Mi spiace con tutto il cuore, perché la Dda sperava che ci fossero 500 kg di cocaina in quel controsoffitto e invece c’erano semplicemente soldi….» ha poi fatto notare, beffardo.