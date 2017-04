Isola dei Famosi 2017, la confessione bollente di Giacomo Urtis: “Ho fatto l’amore con un naufrago tra le palme”

A poche ore dalla finalissima dell’Isola dei Famosi 2017 al termine della quale verrà decretato il vincitore, Giacomo Urtis lancia una bomba clamorosa rivelando di aver fatto l’amore sull’isola con uno dei naufraghi. Chi sarà il concorrenti di cui parla il chirurgo plastico dei vip?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LA CONFESSIONE HOT DI GIACOMO URTIS

In un’intervista rilasciata al microfoni del settimanale Nuovo Tv, Giacomo Urtis ha deciso di rivelare un clamoroso retroscena della sua avventura sull’Isola dei Famosi dove avrebbe avuto un flirt con uno dei concorrenti. “Ho fatto l’amore tra le palme. Doveva rimanere un segreto, ma alla fine perché non rivelarlo?“, ha dichiarato il chirurgo che ha deciso di vuotare il sacco a poche ore dalla finalissima.

“Sto aspettando di rivederlo per capire che tipo di evoluzione possa avere il nostro rapporto” ha aggiunto ancora De Urtis che poi ha spiegato – “Devo prima confrontarmi con lui. Certo, non mi aspetto di sposarlo, ma mi farebbe piacere continuare a frequentarlo anche nella vita vera”. La domanda ora è: chi sarà il naufrago che ha avuto l’incontro intimo con Giacomo Urtis? Sui social, i fans stanno lanciando alcuni nomi. Per scoprire la verità, però, sarà necessario aspettare. I due usciranno allo scoperto?

La rivelazione di Urtis arriva dopo quella di Samantha De Grenet che ai microfoni di Verissimo aveva parlato della presenza di due coppie: una era quella di Malena e Simone Susinna, l’altra era quella di Urtis e del suo compagno misterioso?