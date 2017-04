Isola dei Famosi 2017, l’attacco choc di Raz Degan a Nancy, Eva e Simone in diretta

Anche la finalissima dell’Isola dei Famosi 2017 non è priva di polemiche. A scatenarle è ancora una volta Raz Degan che, dopo aver trascorso più di sessanta giorni in compagnia di gente con cui non ha mai legato, spera di arrivare in fondo alla puntata il prima possibile. Prima di congedarsi dal pubblico, però, l’israeliano decide di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In diretta, parlando con Alessia Marcuzzi, Raz Degan ha così sferrato un attacco clamoroso a Eva Grimaldi, Nancy Coppola e Simone Susinna.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, RAZ DEGAN VS EVA, NANCY E SIMONE

Dopo l’eliminazione di Malena che si piazza al quinto posto in classifica, Alessia Marcuzzi decide di fare una sorpresa ai quattro finalisti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2017. Eva Grimaldi, Nancy Coppola, Simone Susinna e Raz Degan hanno la possibilità di vedere per la prima volta le loro gesta da naufraghi. mentre Nancy, Eva e Simone non nascondono la loro emozione nel potersi vedere dopo mesi, Raz Degan non dà segno della minima emozione.

Subito dopo la vista del filmato, Raz Degan lascia in disparte i compagni e va ad accomodarsi al proprio posto. Alessia Marcuzzi si rende subito conto del malcontento di Raz. Alessia chiede così all’ex compagno di Paola Barale di esprimere i propri sentimenti e l’israeliano non si fa pregare sferrando un attacco clamoroso agli altri finalisti.

“A me fa effetto quando vedo la natura. Quando vedo loro mi fa l’effetto opposto, non riesco a fingere. Sono una massa di ipocrisia e falsità. Simone insieme a loro, alla fine è maturato però è passato da una parte all’altra come il vento. Hanno dimostrato di essere nulla, non saranno mai parte della mia esperienza”.

Di fronte alle dure parole di Raz, Eva Grimaldi non ci ha visto più e ha sbottato: “Mi hai scocciato, io chiamo il mio avvocato e gli dico che mi hai dato della falsa. Ti denuncio, sei cattivo. Questa è diffamazione, voglio rivedere tutto con il mio avvocato”.