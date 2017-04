Uomini e Donne, Desireè Popper è sposata? Maria De Filippi smentisce ma spunta una foto!

Desireè Popper, la tronista brasiliana di Uomini e Donne, è davvero sposata come si mormora sul web? Non si placano le indiscrezioni che vorrebbero la 28enne sposata con un facoltoso imprenditore, più grande di lei. La segnalazione è stata riportata in puntata anche dall’altra tronista, Rosa Perrotta che si è chiesta come mai la questione non sia stata affrontata dalla redazione. A spiegare il perchè è stata Maria De Filippi che ha rivelato come la segnalazione su Desireè sia infondata dal momento che del presunto marito di Desireè non c’è traccia, ma è proprio così? A quanto pare no.

UOMINI E DONNE, ECCO L’UOMO MISTERIOSO DI DESIREE’ POPPER

Nonostante le parole di Maria De Filippi, i fans di Uomini e Donne continuano ad essere convinti che Desireè Popper possa essere davvero sposata. Ad alimentare tale convinzione, come svela il portale Anticipazioni.tv, sarebbe una foto in cui Desireè appare sorridente accanto al suo presunto uomo. La foto in questione risale al maggio del 2016. Nell’immagine che potete vedere in basso, Desireè è assolutamente radioso accanto all’uomo del mistero.

Tuttavia, non ci sono conferme che si tratti effettivamente della persona oggetto della segnalazione. Desireè Popper, da parte sua, ha già smentito di essere sposata. Come replicherà alla diffusione che ha già fatto il giro del web?