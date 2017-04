Uomini e Donne, Luca verso la scelta: Cecilia è la super favorita!

Non ci sono più dubbi su chi sarà la scelta di Luca Onestini. Nel pomeriggio, è stata registrata la nuova puntata del trono classico durante la quale il pubblico ha percepito che, prima del previsto, Luca Onestini sceglierà Cecilia Zagarrigo che, in poche settimane, ha letteralmente fatto fuori sia Soleil Sorgè che Giulia Latini.

Ecco le anticipazioni

Da MariadeFilippi.mediaset.it ecco le anticipazioni:

“Oggi, mercoledì 12 aprile, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico. Gianni è tornato, Tina c’è ed ecco l’ingresso di Luca, Marco, Desirée e Rosa, per la prima tronista arrivano Mariano e Mattia; per Rosa: Luca, Alex, Pietro; per Luca entrano Cecilia, Soleil e Giulia; per Marco ecco Giorgia, Ginevra…per Federica bisognerà aspettare!

Si comincia dal recall dell’ultima puntata in onda ieri; tornati in studio Desirée chiarisce “una volta per tutte “ la questione sul sessantenne con cui sarebbe sposata non esiste, le foto che circolano sono di un suo ex”; Rosa a sua volta spiega che non voleva infangarla ma solo mettere in evidenza che le cose infondate circolano su entrambe, Gianni le fa notare che la voce su di lei circolano dal primo giorno in trasmissione e le foto erano con un corteggiatore (Alex) ed ribadisce che è convinto che si conoscano, Tina sottolinea che si è giù chiarita la questione, andare avanti A Mariano sono arrivate delle foto che ha portato in esterna…

Luca va a casa di Rosa, la sorprende e la porta a vedere una cosa “speciale” di Roma, il corteggiatore prima critica le critiche di Pietro, poi spiega di avere conosciuto Gianni in una cena dopo avere collaborato con Garrison e dice questo perché le coincidenze accadono (riferimento alla questione Alex), Rosa trova strano che non lo abbia detto; in studio Tina sottolinea che possono capitare queste circostanze e ovviamente l’argomento prende piede ma, a sorpresa, Rosa risponde a Maria che pur stimandolo molto umanamente, decide di eliminare Luca, non scatta per lui quel qualcosa in più; – una doccia ghiacciata – dice l’interessato e la tronista sottolinea che non vuole ferirlo, lui saluta, fa gli auguri e lascia lo studio; Daniele, che si trova nella stessa situazione, chiede a Desirée cosa fare e lei lo ringrazia e congeda, Tina non approva…- quanto spreco – lei non fa avances ma se qualcuno si fa avanti…

Rosa e Alex: le manda un biglietto in cui la invita a scegliere un bell’abito e l’aspetta in una sontuosa sala, lei apprezza la sua leggerezza, lui parla del rivale Pietro che considera insipido per lei poi, guardandola intensamente negli occhi, balla stringendola a sé. In studio Pietro replica alle parole dell’antagonista, mentre Gianni ride e non crede alla loro “ingenuità”, anche perché alla sua declamata timidezza non corrisponde un video di lei che gira su Internet “quasi hard”! Rosa s’infuria e dichiara apertamente che questa è un’accusa indegna, anche perché non si può permettere di paragonare una situazione di lavoro alla sua vita privata, alta tensione in studio! Spesa al supermercato e carbonara vegetariana per Rosa e Pietro, seguono poche chiacchiere e molte tenerezze che si concludono in un lungo lungo …abbraccio

In studio Marco sollecita che non si parli più della “questione Alex” finché non ci saranno fatti nuovi e reali, lei addirittura propone che venga eliminato perché così non si può andare avanti, anche perché la redazione sa tutto da sempre, ma Gianni contrattacca facendo notare che anche con Pietro si sentiva su FB, – sempre prima del trono – dice lei e l’opinionista vuole sapere perché lei non lo ha detto quando è arrivato in studio; Pietro spiega che erano “amici” ma ha visto come una segno l’invito della redazione a venire in trasmissione e di nuovo divampa la discussione sulla sincerità dei protagonisti, per Gianni troppe cose non dette e troppi inciuci, Maria gli fa notare che avendolo detto in esterna, Pietro è tranquillo…quindi Maria legge in studio i messaggi che si sono scambiati su Fb, Marco e Tina escono…

Esterna romantica per Desirée: baldacchino, veli e tende sulla spiaggia e violino…lui dice che vuole sempre farla sentire protetta e sicura ma poi chiede spiegazioni di certe foto di lei con un uomo, il suo ex fidanzato spiega la tronista e lui si rasserena ma non così Desirée, contrariata perché le parla di bacio desiderato e rimandato e non le ha chiesto nulla della sua vita; in studio spiega che voleva chiarirsi certi dubbi, lei sostiene che c’è modo e modo. Domenico gli fa notare che ha scelto Rosa dopo la segnalazione su di lei mentre non lo ha fatto con quella su Desirée, se fosse un uomo se ne dovrebbe andare, Mattia lo ha trovato indelicato.

Finita la scorsa puntata, Mattia raggiunge Desirée in camerino per capire il “suo passo indietro” e le dice che è delusissimo, lei lo considera teatrale ed esagerato e non può pretendere di stare sempre in “pole position”, lui le risponde che è disposto a conoscerla fuori, ha scelto lei…se volesse avrebbe ancora la possibilità di conoscere Rosa… è un po’ geloso e finisce in un abbraccio con sorrisi.

Tina non crede affatto alla sua sincerità e attribuisce la sua volontà di uscire prima dal programma per la frenesia delle copertine, segue la loro esterna: interno casa, pigiamoni e cartoni in tv con il regalo di un peluche che lei gradisce molto; Tina trova carina e ben recitata l’esterna, Mariano pensa che l’abbia modulata sugli interessi della tronista che rimprovera anche a lui di essere stato forzato e meno naturale del solito, lui si dispiace perché non può essere solo e sempre divertente

Desirée ha portato in esterna Pietro per un aperitivo ma lui chiarisce subito che ha espresso una preferenza, è già uscito con Rosa e la loro esterna è andata meglio di ogni previsione, ha accettato l’invito anche per educazione; tornati in studio Desirée sostiene che dava un colpo al cerchio e uno alla botte, ma il tronista Luca, da uomo, ha molto apprezzato il suo comportamento e lo stesso fa Rosa , critica invece nei confronti di Mattia che faceva le esterne con entrambe, nuovo argomento di discussione soprattutto fra lui e Mattia

Riccardo decide di andarsene, non si sente a suo agio, Desirée si dice dispiaciuta e Maria la sollecita a chiedergli di fermarsi…lo fa e lui accoglie l’invito,

Maria annuncia che non c’è tempo di fare vedere tutte le esterne ma manda quella di Luca e Cecilia: lui le fa vedere il video con le immagini salienti della sua vita, dall’infanzia a oggi, lei è emozionata e – ci credo – gli dice e lui, baciandola le risponde che fa bene a crederci! In studio Luca sottolinea che dal primo incontro la sente molto e sente il suo sguardo sui di sé sempre; Cecilia è andata oltre quello che c’era con Soleil e Giulia, ben sapendo che c’erano loro due, secondo Giulia è stata privilegiata. Luca e molto serio quando chiede a Giulia se pensa che, dopo tutti i suoi insulti postati sui social, avrebbe potuto fare la stessa cosa con lei…non sarebbe stato meglio parlare con lui? La corteggiatrice non nasconde di avere problemi a parlare con lui in studio, potrebbe sempre scrivergli una lettera, osserva Maria, la discussione fra i due si dilunga con rispettive critiche… Maria dice a Marco che la prossima settimana comincerà da lui e Tina saluta”.