Valeria Golino: “Tra me e Scamarcio non è finita: ora siamo una famiglia”

Da quando Valeria Golino e Riccardo Scamarcio si sono lasciati, abbiamo letto molto sul loro conto, scoprendo qualche dettaglio in più sulla rottura che però, senza conferme/smentite da parte dei diretti interessati, sapeva solo di “voci di corridoio”.

Oggi i due attori hanno cominciato a sbottonarsi. Da una parte c’è stata l’intervista di Riccardo Scamarcio, che ha confessato quanto Valeria fosse importante per lui, e dall’altra ci sono anche le nuove dichiarazioni della Golino rilasciate al settimanale Gente, che questa settimana le ha dedicato la copertina.

“Il lavoro mi ha dato tante soddisfazioni, è innegabile – ha dichiarato la bella attrice al settimanale – Ma sul piano sentimentale è stata dura: mi sono separata da Riccardo e ora sto imparando a stare da sola“.

In fondo lei e Riccardo hanno condiviso ben 10 anni di vita insieme: “Non è semplice, per una che ha vissuto e sognato in coppia per tanto tempo“.

Facendo eco alle parole di Riccardo, che l’ha definita il suo sangue, il suo amore, anche Valeria ci tiene a sottolineare che lei e l’attore non considerato finita la loro storia. Anche se oggi non stanno più tecnicamente insieme, tra loro è rimasto un rapporto importante: “Ma siamo proprio sicuri che sia finita? La nostra storia non si chiuderà mai, perché si sta evolvendo in qualcosa di diverso, è ripartita su basi nuove. Riccardo e io siamo la famiglia l’uno dell’altra“.