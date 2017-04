Alessia Marcuzzi: “Anch’io tifavo per Raz Degan, giusta la sua vittoria”

Dopo il trionfo di Raz Degan che, come da pronostico ha vinto l’Isola dei Famosi 2017, Alessia Marcuzzi ha fatto un bilancio del reality ai microfoni di Vanity Fair commentando anche il trionfo di Degan.

ALESSIA MARCUZZI E LA VITTORIA DI RAZ DEGAN ALL’ISOLA DEI FAMOSI

Alessia Marcuzzi si è detta felice della vittoria di Raz Degan, eletto vincitore da un plebiscito popolare: “Condivido il volere del televoto: non solo Raz ha cacciato, pescato e costruito capanne, ma ha intrapreso un percorso di ricerca interiore che lo ha arricchito. E poi, secondo me, il suo incontro con Paola Barale sull’Isola è stato il momento più emozionante del reality”.

Raz Degan è stato definito un vero maschio. A tal proposito, Alessia Marcuzzi dice: “Dipende da quale connotazione si dà al concetto di maschio alfa… A me, per chiarirmi, i tipi rudi non sono mai piaciuti. Al contrario, ho sempre provato attrazione per i buoni. Ecco perché il mio maschio Alfa ideale è mio marito. Se sono una donna Alfa? No. Io sono decisamente il maschio alfa. Chiedere a Paolo per credere”.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi 2017, dunque, nel corso delle settimane ha apprezzato sempre di più la presenza di Degan sull’Isola dei Famosi 2017.