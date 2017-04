Alessia Marcuzzi “punita”: televoto truccato all’Isola dei Famosi 2017?

Ormai lo sanno tutti: Raz Degan ha (stra)vinto l’Isola dei Famosi. Ma sono tante le occasioni in cui, in quest’ultima edizione del reality show di Canale 5, i telespettatori hanno avuto il dubbio che qualcosa non andasse. Basti anche solo pensare al famoso fuori onda di Eva Grimaldi…

A dubitare, in particolare, sul funzionamento del televoto è stata Striscia La Notizia, che ha voluto “premiare” il volto dell’Isola, Alessia Marcuzzi, con un bel Tapiro D’Oro. La conduttrice ha promesso che avrebbe indagato sull’autenticità dei voti, e nella puntata di ieri del TG satirico è intervenuta per dire quanto aveva scoperto: “Mi hanno detto dall’azienda che non è stato registrato alcun tipo di flusso di voti anomalo su nessuno dei concorrenti dell’Isola. Quindi vuol dire che la gente è onesta“.

E ancora: “Questo sistema di televoto esiste in tutti i reality e io non posso far altro che confidare nella buona fede e nell’onestà intellettuale dello spettatore. Poi credo che, se è possibile fare dei gruppi di voto per un concorrente, vuol dire che si può fare per tutti, quindi alla fine diventa una cosa equa“.