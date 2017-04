Chicco Nalli, è ufficiale: “L’ha tradita con Barbara D’Urso”. Lui ammette: “È stata una mia scelta”

Chicco Nalli e Barbara D’Urso: la coppia che non t’aspetti. Il parrucchiere delle star, noto soprattutto in quanto marito dell’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari, ha deciso di rivoluzionare la sua vita. Almeno quella professionale.

Tradita e abbandonata Caterina Balivo e il suo “Detto Fatto”, l’hair stylist si è buttato tra le braccia di Barbara D’Urso e del Biscione, passando a Mediaset. In effetti il povero Chicco veniva spesso insultato dai fan del programma e della conduttrice, che sui social non perdevano occasione per apostrofarlo come “antipatico” e persino “incompetente”. Il divorzio era dunque nell’aria…

Non si sa ancora quale sarà il ruolo di Chicco a Pomeriggio/Domenica Cinque, ma per il parrucchiere sarà sicuramente un’ottima occasione di mettersi in mostra, e potrà approfittarne per passare più tempo insieme alla moglie Tina (con la quale, chissà, potrebbe persino condividere camerino e pausa pranzo)!

Un duro colpo per la Balivo e una bella notizia per Barbara D’Urso insomma!