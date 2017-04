Miley Cyrus vittima degli hacker: le foto rubate in bagno e in sauna completamente nuda

Miley Cyrus è solo una delle tante vittime degli hacker che si divertono a entrare nei cellulari e nel computer dei VIP per scovare foto osé che dovrebbero rimanere private.

Certo la domanda sorge, come al solito, spontanea: perché posare per certe foto (e soprattutto salvarsele sul telefonino) se si è consapevoli, in quanto personaggi famosi, di essere costantemente nel mirino degli hacker? Forse perché, in fondo in fondo, l’uscita su web e stampa di certi scatti dà una grande spinta a carriere che magari si erano arenate da qualche tempo?

Nel caso di Miley, comunque, non pensiamo a un falso scoop. In fondo l’ex Hannah Montana non fa che allietare i suoi fan con scatti in cui posa senza veli sui social, per non parlare di come si presenta ogni tanto a eventi e concerti. Non c’è centimetro del suo corpo (o quasi) che non abbiamo mai visto. È vero, le foto pubblicate dall’hacker che è riuscito a invadere la sua privacy la ritraggono in un bagno e in una sauna completamente nuda, ma scommettiamo che, almeno nel suo caso, verranno presto dimenticate?