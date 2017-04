Piero Chiambretti: “Mi faccio schifo, non ho grande autostima”

Dietro l’immagine irriverente si nasconde un uomo che ha pochissima autostima. E’ questo il quadro che Piero Chiambretti ha fatto della prima immagine ai microfoni del settimanale Grazia.

PIERO CHIAMBRETTI SI CONFESSA

“Io mi sono sempre fatto schifo, giuro. Già vent’anni fa in un’intervista dicevo che se fossi una donna non uscirei con me. E lo penso ancora. […] Nonostante abbia avuto una discreta fortuna con le donne, non ho grande autostima della mia figura. La simpatia aiuta, la popolarità pure, però ho ancora delle pesanti riserve sul fatto che possa piacere”, ha dichiarato Piero Chiambretti.

“Come tutti i personaggi noti ho un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è che non devo far niente per farmi notare. Lo svantaggio è che l’altra si è già fatta un’idea su di me che non sempre corrisponde”, continua ancora il conduttore. Piero Chiambretti, poi ha parlato del rapporto con l’ex compagna Federica Laviosa da cui ha avuto la figlia Margherita: “Sono un ragazzo padre, ma con la madre di mia figlia siamo una famiglia anche se non siamo insieme”.

Infine, svela le sue speranze per il futuro: “Anche se a un certo punto della vita si comincia a essere più disillusi. Da ragazzo prendevo il tram tutti i giorni e pensavo: ‘Oggi mi innamoro’. E anche se ora mi considero una persona felice, davvero felice, purtroppo ho smesso di prendere il tram”.