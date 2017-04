L’oroscopo di Pasqua e Pasquetta 2017: scopri come andranno le tue vacanze!

Cosa hanno previsto le stelle per queste vacanze di Pasqua 2017? Ce lo racconta Daniela Nipoti su Vogue, dove trovate l’oroscopo di Pasqua e Pasquetta segno per segno.

ARIETE

Pasqua luminosa per la maggior parte di voi, grazie a una felice combinazione astrale fra il Sole e Urano nel segno e Saturno in Sagittario. Avrete un sacco di opportunità per concedervi vacanze rilassanti seppur attive, godrete di un’eccellente energia fisica, ma potrete anche riflettere con calma e prendere decisioni a lungo termine, riguardanti sia la sfera privata sia il lavoro. A breve Venere sarà di nuovo con voi, per regalarvi un lungo periodo sfavillante in amore o di grande serenità in coppia. Cercate però di non spendere troppo.

TORO

Mercurio è con voi e vi annuncia una Pasqua vivace, dinamica, ideale per concedervi qualche giorno di relax in più o un simpatico viaggio. Pure Marte è nel vostro segno quindi, se avete programmato un giro in mountain bike o in canoa, le stelle miglioreranno il vostro tono muscolare e la voglia di fare sport. Evitate naturalmente gli sforzi troppo intensi, cominciate con un po’ di stretching e finite con qualche minuto di defaticamento per non rischiare strappi, contratture o quant’altro di fastidioso.

GEMELLI

Ahimè: Venere, Saturno e Nettuno vi voltano le spalle e consigliano una Pasqua full relax da dedicare soprattutto a voi stessi. Per cominciare, non prendete impegni stressanti, come lunghi e noiosi pranzi in famiglia, evitate come la peste la gita di Pasquetta al mare dove vanno tutti. Preferite invece luoghi tranquilli in campagna, al mare, in collina, dove respirare e camminare a lungo, magari in compagnia di un buon libro o del vostro pet, lasciando libera la mente per allontanare i pensieri grigi.

CANCRO

Mercurio e Marte in Toro vi assicurano tutto il loro appoggio e Pasqua potrà rappresentare il momento ideale per regalarvi un viaggetto con gli amici o per assaporare un gustoso tour gastronomico. Naturalmente, però, con il sostegno di Marte, potrete abbandonare il divano e fare quattro passi in più, esplorando parchi, boschi, scogliere, per compensare le calorie extra ingerite. Se scegliete una vacanza, sarà probabilmente low cost a causa di quel birichino di Giove che limita il budget e consiglia prudenza fra colombe, uova di cioccolato e pastiere, per evitare chili in più.

LEONE

Pur con qualche nuvoletta provocata da pianeti in Toro, avrete a disposizione una dose extra di vitalità e di voglia di fare, grazie al Sole e a Urano in Ariete che vi invieranno, insieme a Saturno in Sagittario, un sacco di energie benefiche. Il periodo pasquale potrebbe favorire decisioni importanti e svolte fondamentali per il vostro futuro. Se invece state programmando un viaggio, attenzione a non perdere i biglietti o le valigie, il cellulare o altro. Evitate, se possibile, prestazioni muscolari o gare sportive se non siete perfettamente allenati.

VERGINE

Pasqua serena per la maggior parte di voi, anche se qualche tensione potrà affliggere i nati alla fine del segno. I pianeti in Toro vi inviteranno a mettere in primo piano la tavola, magari imbandita con verdure cotte o crude in quantità, cereali, torte salate e dolci, frutta, all’insegna del benessere e di una rinnovata cura per l’alimentazione. Se opterete per un viaggio, magari verso la montagna o le colline alla ricerca di sapori genuini, tutto sarà ok. Mercurio promuoverà gite culturali e artistiche, nuovi incontri simpatici o allegria con gli amici di sempre.

BILANCIA

Protetti da Giove, signore della fortuna, sceglierete al meglio fra viaggi, vacanze, pranzi in famiglia, sicuri che tutto andrà per il meglio. Saprete captare al volo l’occasione per il viaggio più esaltante al minor prezzo e saprete divertirvi in compagnia. Potrebbe anche capitarvi un incontro destinato a futuri sviluppi sul piano professionale o economico, o a farvi battere il cuore. Tenete però conto dei possibili momenti di stanchezza che potrebbero affliggervi e trovate il modo per riposare di più e rilassarvi.

SCORPIONE

Seppur stimolati da un sacco di pianeti lenti positivi che vi inviteranno a dare una svolta decisiva e radicale alla vostra esistenza, durante il periodo pasquale sarete infastiditi da Mercurio e Marte che vi faranno i dispetti, rendendovi suscettibili e pronti a scattare per un nonnulla, distratti e approssimativi nelle scelte di viaggio o delle compagnie da frequentare. Per fortuna, una tenera Venere in Pesci insieme a Nettuno vi regalerà momenti dolcissimi in amore e potrete consolarvi al meglio di ogni imprevisto.

SAGITTARIO

Se saprete ascoltare i suggerimenti dell’intuito, vivrete una splendida Pasqua di grande soddisfazione. Anche se la passerete in compagnia di pochi amici fidati o della famiglia con un picnic al parco, avrete la protezione delle stelle e non potrete che assaporare la gioia delle piccole cose, condivise e irrepetibili. Solo Venere in Pesci tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote provocando qualche battibecco con il partner, ma la vostra serenità interiore e allegria allontanerà ogni nube nel vostro cielo.

CAPRICORNO

È consigliata per voi una Pasqua all’insegna del relax, delle tranquille passeggiate nel parco, nei boschi o in riva al lago, per recuperare energie e grinta da utilizzare a breve termine. Mercurio propizio vi invita a dare la precedenza ad attività intellettuali o culturali: mostre, musei, città d’arte saranno le vostre mete preferite. Se organizzate un viaggio, siate prudenti con le spese e fate programmi molto soft. Marte in Toro vi permetterà di dedicarvi al trekking o al free climbing, senza però strapazzarvi troppo.

ACQUARIO

Clima instabile per voi in questo periodo pasquale, molti pianeti a favore, altrettanti un po’ imbronciati. Siate molto flessibili e adattabili nell’organizzare viaggi o vacanze e tenetevi pronti ad affrontare eventuali imprevisti negli spostamenti. Resta comunque l’ottimo Giove in Bilancia a proteggervi e a regalarvi fortuna in ogni circostanza. Il vostro carattere diplomatico vi consentirà di giostrare con maestria fra pranzi di Pasqua luculliani e inviti vari per rintanarvi in compagnia di una croccante insalata.

PESCI

Per voi una scintillante Pasqua con Venere nel segno insieme a tanta serenità e allegria, sia che la trascorriate in famiglia, con il partner o gli amici di sempre. Organizzerete programmi simpatici e divertenti, saprete mettere ognuno a proprio agio e non mancheranno nuovi incontri piacevoli e condivisione di interessi culturali. La pratica di attività sportive sarà protetta da Marte in Toro, che vi fornirà energia, prontezza e ottimi scatti muscolari. Periodo ideale per dedicare qualche cura in più al vostro corpo.