Eva Grimaldi: “Ecco cos’è successo con Imma Battaglia la prima notte dopo l’Isola”

Eva Grimaldi, terza classificata all’Isola dei Famosi 2017, ha raccontato non solo le emozioni vissute in Honduras ma anche come ha vissuto la prima notte con Imma Battaglia. Da quando è uscita allo scoperto, Eva Grimaldi si gode alla luce del sole il suo amore con la Battaglia.

EVA GRIMALDI, I RETROSCE DELLA PRIMA NOTTE CON IMMA BATTAGLIA DOPO L’ISOLA

Ai microfoni di Fanpage, Eva Grimaldi ha raccontato il suo dopo Isola. La partecipazione al reality è stata importante perchè è riuscita a far venire fuori la sua storia con Imma Battaglia che dura da ben sette anni. L’attrice ha così confermato le dichiarazioni di Imma Battaglia su Gabriel Garko.

“E va bene, lo confermo: Imma Battaglia è meglio di Gabriel Garko. Dopo, lui non ha voluto ricevere il tapiro ed è stato un bravo stratega. Se lo avesse preso, non avrebbe avuto tutto questo successo. Ha fatto bene. Gabriel e io siamo amici, ma parliamo di un fidanzamento di 15 anni fa. Dopo di lui, sono stata sposata. Oggi mi piacerebbe parlare più di me e di Imma. La sua era una battuta divertente. Con Gabriel ci vogliamo bene e ci stimiamo”.

Alcuni hanno ipotizzato che il coming out fosse stato architettato prima della partenza per l’Isola dei Famosi 2017 a causa delle foto pubblicate dal settimanale Chi, scattate prima che la sua storia con Imma Battaglia venisse a galla.

“Imma e io stiamo insieme da anni. Ci hanno sempre fotografato. Sono tantissime le foto di noi che circolano sul web e tantissimi i commenti, senza che io avessi mai confermato la nostra storia. Quando ti paparazzano, le foto non escono mai belle. Dieci giorni prima di partire per l’Isola, ho detto a Imma: “Facciamoci delle foto. Sto andando a fare il reality più importante che abbiamo in Italia, la nostra storia potrebbe venire fuori”. Non c’era nulla di pilotato: volevo solo che avessimo delle foto belle nel caso in cui avessi deciso di parlarne”.

Ora, sia Eva Grimaldi che Imma Battaglia sono libere di vivere la storia alla luce del sole.