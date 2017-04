Raz Degan parla a Verissimo: “Mi sono sentito sputato via dal gruppo. Paola Barale? Una ventata d’aria sana”

Raz Degan parla ai microfoni di Verissimo. In un Raz Vs tutti, il vincitore dell’Isola dei Famosi 2017, a Silvia Toffanin, ha raccontato le emozioni vissute in Honduras togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpe rispondendo in modo duro agli altri naufraghi.

RAZ DEGAN, LE CONFESSIONI A VERISISMO

Il racconto di Raz Degan inizia da Pala Barale e dalla notte trascorse con lei sull’Isola: “La notte passata con Paola sull’isola è stata una boccata d’aria sana, prima stavo un po’ in apnea. Io mi sono trovato in una dinamica inaspettata, dovevo aggiustare il tiro e non avevo confronti con l’esterno. Quando è arrivata Paola mi ha dato la conferma che non stavo sbagliando, lei sapeva realmente come stavo. Ringrazio la bionda con tutto l’affetto del mondo, alla quale va in gran parte il merito di questa esperienza”.

Rivolgendosi agli altri naufraghi, poi, l’israeliano ha detto: “Non eravate facili da digerire, io ero uno ma voi eravate in tanti. Ogni vostro insulto mi ha reso più forte. All’inizio del percorso, ho cercato di condividere con voi tutto, insegnarvi a pescare, costruire un riparo, scaldarvi, ma mi sono sentito sputato via dal gruppo in maniera clamorosa e me ne sono andato via, preferendo la mia integrità. Inizialmente io posso passare per marziano, ma i marziani eravate voi. Da casa avrei fatto il tifo per il paguro! Loro mi hanno spinto mentalmente a contemplare la vita in un altro modo, cercando di convertire certe sensazioni negative in altro. Facevano parte del percorso che mi ha dato la forza di andare avanti”.

Infine, su Stefano Bettarini ha detto: “Non c’è mai stata competizione tra noi e Stefano è maturato molto come conduttore”.