Amici 2017, clamoroso colpo di scena: il gesto di Emma Marrone ed Elisa nella nuova registrazione fa infuriare i fans

Ad Amici 2017 hanno ormai voltato pagina. Dopo l’addio di Morgan per il quale le polemiche non si placano, la domenica di Pasqua è stata registrata la quinta puntata del serale di Amici 2017, la prima senza Morgan e con Emma Marrone alla guida della squadra bianca che il pubblico potrà vedere sabato 22 aprile. Le anticipazioni, tuttavia, sono state già diffuse e le polemiche per quanto accaduto in puntata non si placano.

AMICI 2017, IL GESTO DI EMMA ED ELISA CHE NON PIACE AI FANS

Nella domenica di Pasqua, Maria De Filippi ha deciso di tornare in studio per registrare la quinta puntata del serale di Amici 2017. E’ stata una registrazione priva di critiche e polemiche, almeno in studio. Dopo la diffusione delle anticipazioni, infatti, sui social è esplosa la bufera.

Come ha svelato in esclusiva il Vicolo delle news, il giudice speciale della quinta puntata del serale di Amici 2017 sarà Raz Degan. Come sempre, saranno due le manche della sfida a squadre. A vincere la prima sarà la squadra bianca di Emma e tra gli allievi della squadra blu, a finire a rischio eliminazione è stato il ballerino Cosimo.La seconda manche è stata vnta, invece, dalla squadra blu e a rischio eliminazione è finito Thomas. Emma ed Elisa, però, hanno chiesto a Maria De Filippi di non eliminare nessuno per la puntata in questione considerando la situazione difficile che i ragazzi hanno dovuto affrontare durante la settimana. Maria De filippi ha accettato.

Il gesto di Emma ed Elisa ha scatenato la reazione dei fans che si sono scagliati contro i due coach e Maria De Filippi, rea di piegarsi al volere delle due cantanti. L’addio di Morgan non è stato digerito da molti fans soprattutto per il modo in cui è arrivato. Secondo quanto sostengono i fans sui social, la presenza di Emma Marrone nella puntata in cui Morgan è stato massacrato non sarebbe casuale.

Sempre il Vicolo delle News, inoltre, svela che non sono mancate frecciatine all’indirizzo di Morgan. Emma, ad esempio, ha detto: “se mi fate fare una gara di ballo eso tanto quest’anno va di moda”. Luca e Paolo, invece, hanno cantato: “Morgan non c’è”.