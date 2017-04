Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono lasciati? L’annuncio sui social

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono davvero in crisi e in procinto di sposarsi? Nelle ultime settimane, le voci sulla crisi tra l’imprenditore e la showgirl sono sempre più insistenti e i rumors sulle possibilità che i due siano vicini alla rottura aumentano, ma è davvero così?

FLAVIO BRIATORE ED ELISABETTA GREGORACI, LA VERITA’ SULLA CRISI

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno rotto finalmente il silenzio. Il primo a smentire la crisi e la successiva fina del matrimonio è stato Flavio Briatore che, su Instagram, ha pubblicato una foto con il figlio Nathan accompagnando lo scatto con le suguenti parole: “Falco va a scuola. Flavio tra un’ora Gran Premio di Formula 1 Bahrein. Eli dorme. Famiglia. Buon giorno a tutti…e buon gossip a tutti”.

Elisabetta Gregoraci, invece, ha commentato la situazione direttamente dalle pagine del settimanale Vero: “Ormai quando leggo certe notizie sui giornali non ci faccio neanche più caso. Anche perché credo che spesso pubblichino determinate cose soltanto per poter vendere. Da anni, ormai, un mese sì e un mese no leggo che sarei di nuovo incinta. La verità è che di questo tipo di gossip non m’importa nulla. Anzi, il più delle volte mi faccio tante risate”.