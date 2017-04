Grande Fratello Vip: arriva la star di Uomini e Donne e gli attori de Il Segreto

Dopo il successo della prima edizione italiana del Grande Fratello Vip, vinto dalla ciociara Alessia Macari, il prossimo settembre, su canale 5, tornerà nuovamente il Grande Fratello Vip che sarà condotto ancora da Ilary Blasi con Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista. Contrariamente alla prima edizione, inoltre, la seconda edizione del Grande Fratello Vip durerà un mese in più. Le puntate, invece di otto, saranno dodici.

GRANDE FRATELLO VIP, ECCO I PROBABILI CONCORRENTI

Chi saranno i vip che accetteranno di rinchiudersi nella casa del Grande Fratello Vip? A svelare i primi nomi di quelli che potrebbero essere i primi concorrenti del padre di tutti i reality show è il settimanale Nuovo secondo il quale, nella casa di Cinecittà, potrebbe fare il suo ingresso Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo essere stata la protagonista indiretta della prima edizione del Grande Fratello Vip come fidanzata di Andrea Damante, è pronta a mettersi totalmente in gioco cercando di portare a casa la vittoria come invece non ha fatto il suo fidanzato.

Tra gli altri nomi in lizza ci sono quelli di due attori molto amati dal pubblico italiano, diventati famosi grazie alla soap opera spagnola Il Segreto. I nomi in lizza sono quelli di Iago Garcia e Alex Gadea. Gli altri nomi papabili sono quelli di Valerio Scanu e Nadia Rinaldi. Non ci saranno, invece, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Ornella Muti e Naike Rivelli che si è scagliata contro Ilary Blasi.