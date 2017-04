Stefano De Martino tra Emma Marrone e Belen Rodriguez: il passato torna ancora!

Stefano De Martino circondato da Emma Marrone e Belen Rodriguez. I prossimi mesi non saranno facili per il ballerino napoletano che si ritroverà a lavorare accanto all’ex fidanzata e all’ex moglie.

STEFANO DE MARTINO TRA EMMA E BELEN

Superato il momento difficile per la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, Stefano De Martino era pronto a guardare avanti ma, a quanto pare, il destino ha deciso di fargli un brutto scherzo mettendo sulla sua strada nuovamente Emma Marrone e Belen Rodriguez.

La storia con Emma è finita da diversi anni ma tra i due l’imbarazzo c’è sempre. Quest’anno, il ballerino pensava di non dover dividere gli studi di Amici con lei ma, complice l’addio di Morgan, Emma Marrone è tornata a ricoprire il ruolo di coach della squadra bianca. Nelle prossime settimane, così, il ballerino dovrà nuovamente incontrare quasi quotidianamente la Marrone.

Ma non finisce qui! A maggio, su canale 5, tornerà in onda Selfie – Le cose cambiano. Per la nuova edizione, Simona Ventura ha deciso di rinnovare il parterre dei protagonisti e tra i nuovi volti noti della trasmissione ci sarà Belen Rodriguez.

Da una lato, dunque, Stefano De Martino si ritroverà a lavorare con l’ex fidanzata e, dall’altro, con l’ex moglie. Riuscirà a reggere il peso della situazione?