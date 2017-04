Luca Onestini e Marco Cartasegna si avvicinano alla scelta. Tra i due, il primo che dovrebbe concludere il proprio percorso sul trono di Uomini e Donne dovrebbe essere Luca Onestini, rimasto con le sole Soleil Sorgè e Cecilia Zagarrigo. Giulia Latini, invece, salvo colpi di scena, non dovrebbe più tornare in trasmissione.

UOMINI E DONNE, LE SCELTE DI LUCA ONESTINI E MARCO CARTASEGNA

Nel corso dell’ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne, Luca Onestini ha fatto intendere a Giulia Latini di volerla eliminare e di essere mlto più interessato a Soleil Sorgè e Cecilia Zagarrigo. Con la prima, il feeling è cresciuto giorno dopo giorno mentre con l’ex corteggiatrice di Oscar Branzani è stato quasi un colpo di fulmine. Alla seconda esterna, infatti, i due si sono già baciati. Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che la scelta di Luca sarà proprio Cecilia.

Per quanto riguarda Marco Cartasegna, invece, le corteggiatrici che sembrano avere più possibilità di conquistare il 26enne milanese sono Giorgia Pisana e Federica Benincà. La favorita, però, è Giorgia Pisana che, sui social, scrive: “Sai cos’è, le cose non si rincorrono e forse nemmeno si aspettano troppo. Arrivano probabilmente quando ti fermi o ti stanchi di aspettare sempre quello che non c’è. Quando quasi non ci credi più. Tu non ci credi ma in fondo non è mai vero. Lo dici per imbrogliare e arrivano due occhi che imbrogliano te”.