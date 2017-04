Al Bano finalmente sincero sulle sue condizioni di salute: il triste annuncio ai fan

Dopo quel primo ricovero poco prima di Sanremo 2017, a dicembre, e i nuovi problemi di salute dell’ultimo mese dovuti a un’improvvisa ischemia cerebrale, Al Bano non ritiene giusto illudere i propri fan sul suo stato, fingendo che vada tutto bene.

Certo, da quel terribile 20 marzo le cose vanno sicuramente meglio e il percorso di recupero del cantante sta lasciando molto soddisfatti sia lui che i medici che lo seguono. Ma non si può negare che gli avvenimenti degli ultimi mesi non siano assolutamente da sottovalutare.

È per questo che, suo malgrado, Al Bano si è visto costretto a rinunciare al concerto che si sarebbe dovuto tenere sabato 22 aprile a Zurigo. L’annuncio è stato dato dallo stesso cantante sul suo profilo Facebook: “Carissimi fans devo comunicarvi ufficialmente che il concerto sarà, mio malgrado, posticipato a fine settembre. A sciogliere il mio dubbio è stato determinante il parere specialistico dei medici che, seppur allibiti da una ripresa così immediata, mi impongono quattro settimane in più per ottimizzare la terapia, Sono davvero dispiaciuto, purtroppo non ho altra scelta“.

I fan, naturalmente, hanno capito la situazione.