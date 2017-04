Beautiful, anticipazioni dal 18 all 22 aprile: colpo basso di Ridge a Quinn, un ritorno spiazza Thomas

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL 18 APRILE

Eric è in ospedale, privo di conoscenza. Steffy incolpa Quinn per l’accaduto ma la donna le assicura di amare davvero Eric. Pam, nel frattempo, si sente in colpa per averlo lasciato solo il giorno del matrimonio. Eric, poi, dopo aver chiesto di Quinn cade nuovamente in coma.

BEAUTIFUL 19 APRILE

Eric è ancora in coma. Steffy, in ufficio, ricorda una frase detta dal nonno prima del malore. Cercando tra i documenti di Eric, trova il certificato del matrimonio con Quinn non ancora firmato. Steffy avvisa così Ridge e quando Quinn torna a casa trova i traslocatori che stanno portando via le sue cose…

BEAUTIFUL 20 APRILE

Ridge mostra a Quinn il certificato di matrimonio non ancora firmato. La donna, indispettita, se ne va. In ospedale, il resto dei Forrester è al capezzale di Eric e quando arriva Quinn tornano a galla i vecchi rancori. Brooke cerca di evitare tensioni invitando Quinn ad andarsene.

BEAUTIFUL 21 APRILE

Steffy e Ridge sono felici per essere riusciti a liberarsi di Quinn mal’arrivo di Carter smorza i loro entusiasmi. L’avvocato mostra ai due la procura di Eric dove è indicato proprio il nome di Quinn.

BEAUTIFUL 22 APRILE

Ridge convince Carter a non rivelare a nessuno che Eric ha indicato Quinn come amministratrice di tutti i suoi beni e non lui. Caroline, nel frattempo, torna da New York e va subito a trovare Thomas scatenando la gelosia di Sasha. Ridge comunica a Rick e Thorne di aver fatto portare via tutte le cose di Quinn la quale, nel frattempo, è furiosa per il trattamento che sta ricevendo. Steffy le dice che è anche licenziata e di fronte alla richiesta di Wyatt di tornare a casa accetta. Caroline, nel frattempo, chiede a Thomas di formare una famiglia con lei e il piccolo Douglas.