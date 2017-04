Belen: la foto nuda con capezzolo in vista a Pasqua stavolta non piace ai fan

Sarà perché è solo l’ennesima foto in cui si mostra come mamma e chirurgo l’han fatta, o sarà perché ha deciso di pubblicarla proprio nel giorno di Pasqua… fatto sta che questa volta Belen pare proprio aver fatto uno scivolone social da manuale (peggio di quando pubblicò una foto di lei in moto con Santiago senza casco).

Tutto è cominciato sabato 15 aprile con una foto di Belen nella vasca da bagno di un albergo. Ovviamente (ma in questo caso è abbastanza logico) la showgirl argentina è senza vestiti, ma l’acqua e la schiuma da bagno coprono in parte le sue splendide forme.

Uno scatto come tanti (almeno se si è fan di pagine come quella della Rodriguez) che ha suscitato i soliti commenti dei follower che si dividevano tra chi si chiedesse il senso di pubblicare certe foto e chi la ricopriva di complimenti.

Il problema sorge (anzi, in questo frangente è proprio il caso di dire RIsorge) proprio il giorno di Pasqua. Domenica 16 aprile, infatti, Belen decide di pubblicare uno scatto decisamente hot sulla sua pagina Facebook. Nella foto l’argentina osserva il paesaggio da una finestra e augura Buona Pasqua ai suoi fan constatando di vivere proprio in un bel paese. Peccato che nell’immagine, pur indossando un aderentissimo bikini, si veda quasi tutto. In particolare, la forma di un capezzolo in controluce risalta sulla sinuosa silhouette, cosa che appare fin da subito ben poco casuale e assolutamente voluta.

“Ma in una festa Cristiana cosa ce ne facciamo di belen nuda ke manda i suoi auguri?” si chiede una fan, “Bella per te che esci nuda ti prendi milioni di like e guadagni.. ti ci farei venì a lavorare 12/13 ore al giorno e vedere se un ti s’ammosciano quei capezzoli” si arrabbia un’altra, “Il giorno di Pasqua non scordarti di mostrare i capezzoli alla finestra…” Matteo versetto 4″ ironizza un follower.