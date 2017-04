Crisi Briatore-Gregoraci: finalmente le dichiarazioni dei diretti interessati

Non era la prima volta che si parlava di una crisi di coppia tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Ma questa volta, complice un lungo silenzio da parte dei diretti interessati (a parte un breve post su Facebook in cui Briatore parlava di famiglia), sembrava proprio che tra l’imprenditore e la showgirl fosse davvero finita.

E invece così non è. A confermarlo la stessa Gregoraci in una recente intervista in cui si è detta quasi divertita dalle tante voci che circondano la coppia fin dai suoi esordi nel mondo dello showbiz: “Ormai quando leggo certe notizie sui giornali non ci faccio neanche più caso. Anche perché credo che spesso pubblichino determinate cose soltanto per poter vendere”.

E le voci su una presunta crisi non sono le sole che la showgirl si trova costretta a dover smentire: “Da anni, ormai, un mese sì e un mese no leggo che sarei di nuovo incinta. La verità è che questo tipo di gossip non m’importa nulla. Anzi, il più delle volte mi faccio tante risate”.