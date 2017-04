Marco Fantini e Beatrice Valli, il parto si avvicina: il grande annuncio della coppia

Marco Fantini e Beatrice Valli diventeranno genitori tra poche settimane. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è già entrato nel settimo mese di gravidanza e a breve potrà finalmente stringere tra le proprie braccia il frutto del suo amore con l’ex tronista di Uomini e Donne.

MARCO FANTINI E BEATRICE VALLI, ECCO COME SI CHIAMERA’ IL NASCITURO

Sempre più belli e innamorati, Marco Fantini e Beatrice Valli stanno condividendo con i fans che hanno visto nascere il loro amore nello studio di Uomini e Donne le emozioni del momento magico che stanno vivendo. Secondo da alcune indiscrezioni che circolano sui social, sembra che Marco e Beatrice diventeranno genitori di una bambina.

A fornire qualche indizio in più anche sul nome della piccola è Eleonora, la sorella di Beatrice che, su Instagram Stories, come svela il sito Isa e Chia, ha pubblicato un video in cui Marco bacia il pancione di Beatrice con la scritta Bianca. La piccola, dunque, si chiamerà proprio così?

In attesa di scoprirelo, Marco Fantini e Beatrice Valli si godono le ultime settimane di gravidanza. Con loro anche il piccolo Alessandro il figlio che Beatrice ha avuto da una precedente relazione e che non vede l’ora di conoscere la sorellina.