“Morgan, se la tv ti fa schifo paga i debiti scrivendo canzoni”: la stoccata arriva proprio da LEI

Lasciando Amici (come aveva fatto più e più volte con il ruolo di giudice di X Factor) e pubblicando il famoso video di denuncia ai metodi di Maria De Filippi & Co, Morgan non ha fatto una scelta particolarmente felice. Le critiche per il suo comportamento sono infatti piovute tutte intorno a lui, persino da parte di colleghi come Elisa.

Per non parlare della denuncia che il leader dei Blu Vertigo si è beccato da Mediaset…

Tra i tanti opinion leader che hanno avuto da dire sul divorzio tra Morgan e Amici c’è stata anche Selvaggia Lucarelli, che in passato, con Morgan, aveva anche avuto una relazione.

“Morgan mi ricorda me quando mi sono messa con uno che si trombava anche i termosifoni: sapevo in che faccenda mi stavo infilando ma pretendevo di essere l’unica donna della sua vita – ha scritto su Facebook la Lucarelli – Ecco. Lui voleva portare Bach dove c’è Emma. Voleva fare il battitore libero nella gabbia televisiva. Voleva denunciare la grave piaga sociale rappresentata dai bimbominkia facendo il coach di bimbominkia. Ah Morgan, sai che mi disse il mio “fidanzato” dell’epoca quando frignai perché non ero l’unica donna della sua vita? “Lo sapevi. Perché m’hai cercato?”. Ecco. Sapevi tutto, perché l’hai cercata?”.

“Se la tv ti fa schifo pagati i debiti scrivendo canzoni – continua la gossip blogger – Non siamo tutti bimbominkia, fai un disco come “Altrove” e vedrai che ci penserà la Siae a darti soddisfazioni. Se poi non c’hai voglia di metterti lì a strimpellare perché quelli della tv sono soldi facili, la prossima volta tappati il naso, sopporta gli strilletti per gli addominali del tuo bimbominkia e evita di rompere i coglioni. Detto con affetto eh. Grazie”.