Il Segreto, anticipazioni dal 19 al 22 aprile: cosa nascondono Cristobal e Hernando?

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

IL SEGRETO 19 APRILE

Francisca organizza un incontro casuale con Cristobal il quale rimprovera pesantemente Onesimo perchè i conti del comune non tornano. Camila propone a Beatriz di partire per indagare su Hernando e scoprire finalmente la verità. Cristobal va a trovare Hernando il quale gli dice che non vuole avere nulla a che fare con lui. Camila e Beatriz, dopo la partenza di Hernando per affari decidono di andare nel suo paese per indagare su di lui. Francisca, infine, teme che Cristobal stia tramando qualcosa contro di lei.

IL SEGRETO 20 APRILE

Onesimo cerca di entrare nelle grazie di Cristobal accettando di fare la spia per lui. Nicolas riceve un telegramma dal suo paese e con Mariana parte per andare al funerale di Donna Fuensanta.

IL SEGRETO 21 APRILE

Hernando parte per la capitale e Camila e Beatriz ne approfittano per fuggire ma un imprevisto costringerà Hernando a rientrare prima a Puente Vejo. Cristobal e Francisca si incontrano.

IL SEGRETO 22 APRILE

Camila e Beatriz non riescono a fuggire a Puente Vejo perchè Elias le scopre e Hernando rientra prima a Puente Vejo. Beatriz confessa il suo segreto a Matias mentre Francisca, decisa a scoprire il punto debole di Cristobal, sembra aver trovato un nemico più furbo di lei.