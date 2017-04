Ambra Angiolini: “Vorrei altri figli ma..”

Ambra Angiolini compirà 40 anni il prossimo 22 aprile. Donna in carriera e mamma felice di due figli, l’attrice fa un bilancio dela sua vita ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni.

AMBRA ANGIOLINI, IL DESIDERIO DI MATERNITA’

Già mamma di Iolanda e Leonardo, nati dal suo amore con Francesco Renga, Ambra Angiolini confessa di desiderare altri figli: “Vedo ancora un altro bambino, anche due. Il problema è che a questo punto… non saprei con chi farli (ride). Mi piace l’arrampicata, vorrei provare a raggiungere un campo base dell’Everest ora che i miei figli stanno diventando più grandi. Per ora “ballo” tra Roma e Brescia come una vera pendolare per stare il più possibile accanto a loro. Mi è capitato di finire le riprese, fare sei ore di viaggio in auto solo per addormentarmi con loro, per poi ripartire all’una di notte e tornare a Roma”.

I tanti traguardi professionali: “Ho vissuto così tante vite in questi 40 anni che non nutro sogni particolari di carriera. Ci sono tante cose che voglio fare, ma non le scrivo in liste e non le metto in agenda. Oggi intravedo una sola costante: il teatro. E vedo un futuro nel cinema con ruoli adatti a una donna della mia età. Ma le scelte cardine della mia vita le ho già fatte quasi tutte, forse perché io a 30 anni nella testa me ne sentivo già 10 in più”.