Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati? Gli indizi sulla possibile rottura…

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati? Questa la domanda che corre in rete da ieri sera, quando sui social ha cominciato a girar voce che il rapper e la fashion blogger avessero rotto una relazione che avrebbe dovuto portarli a breve a un figlio e, forse, al matrimonio.

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati? Gli indizi…

Ma perché da ieri sera il popolo del web ha cominciato a chiedersi se Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati? È vero che non li si vede insieme da qualche giorno, ma d’altro canto la blogger è a Los Angeles, da poco rientrata da Coachella, mentre il rapper si sta riposando a Milano dopo una serie di concerti al Forum con J-AX. E non è la prima volta che la coppia si separa (almeno fisicamente) per qualche giorno. Anzi, visti i loro lavori, ipotizzare che Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati ogni volta che a separarli ci sono migliaia di chilometri rischia di portarci alla follia.

Ma no, il problema non era tanto la distanza tra i due. Il problema è che durante la giornata di ieri…

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati… sui social!

Sì, avete capito bene. È tutta una questione di follow e defollow. In pratica, durante la giornata di ieri il buon Fedez aveva pubblicato una foto su Instagram che lo ritraeva insieme a Chiara con tanto di didascalia romantica (“I miss you“). Poi, all’improvviso, il rapper non solo ha rimosso lo scatto dal suo account, ma ha tolto il follow a quello di Chiara (vedi foto qui a fianco con il confronto tra la bacheca di Fedez prima e dopo la rimozione della foto). Ma non è tutto. Chiara, di rimando, poco dopo, ha smesso di seguire lui. In pratica, almeno dal punto di vista social, in effetti ieri Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati.

Sempre dal punto di vista social, la rottura è però durata pochi minuti perché, dopo aver scatenato il panico tra i fan della coppia, il giudice di X Factor e la blogger sono tornati a seguirsi a vicenda su Instagram.

Un piccolo screzio conclusosi con un lieto fine? Un semplice errore di percorso da parte dei loro social media manager? Oppure Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati davvero? Scommettiamo che a dircelo saranno, a breve, i due diretti interessati. Magari con un nuovo scatto o un nuovo video sui loro seguitissimi canali social.