Paola Barale e il fuori-onda shock contro Raz Degan: “Vi piace solo perché non lo conoscete”

Altro che ritorno di fiamma! Un fuori onda che ha lasciato tutti interdetti quello registrato durante l’ultima puntata di Verissimo, in cui Silvia Toffanin ha intervistato Paola Barale.

Tra baci, abbracci e dichiarazioni d’affetto varie all’Isola dei Famosi, sembrava che Raz Degan e Paola Barale fossero finalmente tornati una coppia, a distanza di due anni dalla separazione che aveva deluso molti fan. E invece no. Almeno a sentire la Barale…

La showgirl ha raccontato alla Toffanin di aver rincorso troppo e troppo a lungo il suo Raz quando stavano insieme (o almeno ci provavano), e di essersi stancata di farlo. Paola ha ripetuto che sì, la loro relazione va “oltre l’amore”, come amava dire sull’Isola, ma questo non significa affatto essere una coppia. Non nel senso classico del termine per lo meno.

Durante un fuori onda, inoltre, mentre i tecnici aggiustavano il microfono della Toffanin, una signora del pubblico ha urlato alla Barale “Sei fortunata ad avere un uomo come Raz!“. La risposta di Paola? “Perché non lo conoscete bene!“.