Amici 2017, la mossa a sorpresa di Maria De Filippi: torna Morgan?

Maria De Filippi non smette di stupire e, dopo l’addio a Morgan, potrebbe riaccogliere ad Amici 2017 proprio l’ex coach della squadra bianca. In attesa di capire come reagirà, in termine di ascolto, il pubblico, al ritorno di Emma Marrone come coach della squadra bianca, Maria De Filippi starebbe pensando ad una mossa spiazzante.

AMICI 2017, TORNA MORGAN?

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi che, per primo, aveva evidenziato i problemi tra amici 2017 e Morgan, Maria De Filippi avrebbe deciso di tendere una mano a Marco Castoldi. “Maria sa che in cuor suo l’ha già perdonato e di certo Marco in queste ore sta sentendo il peso della sua scelta. Si mormora che la De Filippi potrebbe riaccoglierlo presto in un ruolo diverso”.

A fermare Maria De Filippi, però, potrebbe essere proprio Mediaset che, dopo il duro attacco sferrato da Morgan sui social, ha presentato una querela contro l’ex coach della squadra bianca. “Mediaset è stata inflessibile e ha querelato Morgan per diffamazione. Un celato avvertimento a Maria. Ma la padrona di Amici non è donna da diktat”.

Come finirà, dunque, la vicenda? Maria De Filippi perdonerà davvero Morgan? In attesa di scoprirlo, a difendere l’ex coach della squadra bianca è l’ex allievo di Amici 2017 Oliviero Bifulco: “Con i ballerini si è sempre rapportato in modo carino e gentile. Con i cantanti, invece, essendo la musica la sua priorità, è stato protagonista di qualche scontro… ma credo lo abbia fatto sempre per il bene dei ragazzi”.