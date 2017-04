Gessica, Miss Romagna, sfregiata con l’acido dall’ex: «Vi mostro il mio volto»

Gessica Notaro ha 28 anni ed è, o meglio era bellissima. Tanto che, nel 2007, si aggiudicò il titolo di Miss Romagna. In passato Gessica è stata anche addestratrice di leoni marini e cantante (in fondo all’articolo trovate uno dei suoi video musicali in cui abbraccia e bacia proprio il suo aguzzino), ma la sua vita praticamente perfetta ha subìto un brusco cambiamento quando il suo ex fidanzato, Edson Tavares, decise di sfregiarla con l’acido.

Gessica ha mostrato il suo volto devastato dalle ferite una prima volta in tribunale, durante l’udienza a porte chiuse tenutasi a Rimini in cui sarebbe stato presenta anche Edson («Non mi interessa incontrarlo, lui ora è niente per me – aveva dichiarato Gessica alla stampa – Ma sarò in aula perché voglio che mi veda, deve sapere quello che ha fatto. Allora mi sentirò a posto»).

L’ex miss ha però deciso di mostrare il suo volto anche al grande pubblico durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Gessica si è presentata in studio indossando un foulard che Costanzo le avrebbe permesso di tenere per tutto il tempo. Ma è stata proprio la Notaro a decidere di toglierselo, scatenando gli applausi del pubblico.

Durante l’intervista, l’ex Miss ha raccontato di come, prima dell’aggressione, la Procura avesse chiesto l’arresto per Tavares, che Gessica aveva denunciato per stalking. Peccato che il gip di Rimini lo abbia negato, disponendo nei suoi confronti solo il divieto di avvicinamento alla ragazza. Ed è stato allora che Tavares ha messo in atto la sua terribile vendetta, rovinando per sempre il bel viso e la bella vita della donna che diceva di amare.