Gravissimo lutto per Laura Pausini, aveva solo 3 anni: “Addio piccola”

“Questa Pasqua lascia un vuoto gigante nel mio cuore e in molte persone della mia famiglia“. Comincia così lo status che ha sconvolto e addolorato i fan di Laura Pausini, che in occasione della Pasqua non è proprio riuscita a pubblicare auguri e coniglietti. Quel giorno, purtroppo, aveva ben altro a cui pensare.

Laura, infatti, ha perso la nipotina Francesca di soli 3 anni, figlia della cugina Roberta, affetta dalla sindrome da delezione 1p36, un’anomalia cromosomica che provoca dismorfismi facciali caratteristici, ipotonia, ritardo dello sviluppo, deficit cognitivo, convulsioni, cardiopatie, sordità e ritardo della crescita a esordio prenatale.

“Come scrive qui sotto la sua mamma Roberta, la piccola Francesca è tornata al suo pianeta 1p36 – spiega Laura – E la loro storia è quella di una storia d’amore gigante. Di una mamma che ha inventato una favola per raccontare una malattia che alla fine non è stata niente altro che la loro vita quotidiana, fatta di cose diverse da quelle di chi nasce sano, ma fatta di cose uguali perché l’amore non è mai diverso per un figlio. Ho una cugina straordinaria, una donna coraggiosa, una mamma per sempre. Sono molto commossa perché non riesco ad immaginare il suo dolore, mi sento come se volessi respirare e non so come si fa. Non posso immaginare come possa essere per lei. Il loro legame e la loro complicità le ha rese uniche. Roberta cara, ti voglio dire davanti a tutti quelli che ti seguono nei tuoi diari pubblici, che quello che sei e sarai è un esempio per tutti e che ti ammiro e ti voglio bene. Il resto rimane tra noi. Buon Viaggio piccola Aliena Bellissima“.