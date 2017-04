Morgan, alto tradimento a Maria De Filippi: torna in tv dalla rivale della conduttrice

Morgan tornerà ad Amici 2017 con un ruolo tutto nuovo come ha rivelato il settimanale Oggi? Assolutamente no. A smentire tutto è stato lo stesso Marco Castoldi che è sì pronto a tornare in tv ma non ad Amici di Maria De Filippi.

MORGAN TORNA IN TV CON MILLY CARLUCCI

“Maria sa che in cuor suo l’ha già perdonato e di certo Marco in queste ore sta sentendo il peso della sua scelta. Si mormora che la De Filippi potrebbe riaccoglierlo presto in un ruolo diverso. Mediaset è stata inflessibile e ha querelato Morgan per diffamazione. Un celato avvertimento a Maria. Ma la padrona di Amici non è donna da diktat”, si legge sul settimanale Oggi.

A smentire tutto, però, è stato lo stesso Morgan: “Smentisco quello ce i giornali stanno riportando. Non torno ad Amici. Loro non devono perdonarmi ma casomai chiedermi scusa”.

In compenso, l’ex coach della squadra bianca di Amici tornerà in tv proprio sabato 22 aprile ma non su canale 5 bensì su Raiuno. Morgan, infatti, sarà ospite di Ballando con le stelle. Marco Castoldi torna a Ballando dopo aver partecipato come ospite lo scorso anno quanto tra i concorrenti c’era Asia Argento che difese dalle accuse di Selvaggia Lucarelli. Farà lo stesso con l’amica Alba Parietti?