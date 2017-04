Uomini e Donne, la grande proposta d’amore per la dama: la coppia lascia il trono over

Sono state registrate oggi le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne durante le quali una coppia ha annunciato l’addio alla trasmissione.

Da MariaDeFilippi.mediaset.it eccovi le anticipazioni:

“Oggi, giovedì 20 aprile, si son o registrate le nuove puntate dei Senior… Maria saluta e Tina è ansiosa di sapere cosa sarà successo a casa di Marco…Gemma era invitata per Pasqua.

Si parte dal consueto filmato di riassunto delle ultime puntate con l’esterna sul lago (in onda oggi) e la lite con Giorgio che anche oggi riceve i complimenti di Tina, mentre Gemma si sfoga con la redazione: – m i sembra che si faccia di tutto per interferire in una bella storia – esordisce e l’opinionista interrompe una prima volta non disposta a fare propria la responsabilità dell’esito infausto in questa storia. –

Il video riparte e Gemma si definisce l’unica persona vera…Tina non resiste , interrompe di nuovo e minaccia propositi autolesionisti se qualcuno condividesse l’autenticità di Gemma; si riprende il filmato, Gemma si emoziona, la storia è all’inizio e vorrebbe che andasse bene e nel dirlo la voce si fa piccola e lacrimevole…Tina interrompe di nuovo innervosita e se la prende anche con le telecamere accese o spente; il video riparte per la terza volta e Gemma dice che la sua vita riprende da adesso!

Un secondo filmato ci racconta la valigia di Gemma e lo stato d’animo della sua partenza: lei è di rosa v estita e felice di ciò che l’aspetta, nella valigia mette anche della biancheria di pizzo candido che suscita le immediate battute di Tina – inutili e inadatte – per mancanza di materia prima; dal pubblico ecco una voce e l’opinionista si augura che non sia contro di lei perché se no…ma si diceva che “qualcuno” si ricorda se c’era o no il seno…Giorgio per esempio! Annamaria l’ha vista nuda e sostiene che il seno ci sia…Gemma confessa di avere fatto solo il biglietto di andata…

Maria informa Tina che Gemma è raggiante! Eccola entrare e raccontare di essere stata coperta di attenzioni, di regalini, hanno cenato in intimità e – della notte parlerà lui se vorrà – Ma la grande sorpresa è che lui le ha dato le chiavi di casa! Da parte sua si sente di vivere una storia…

Tina aspetta di sentire la versione di Marco che entra sorridente e subito Tina gli fa la domanda cruciale: – ci vuoi parlare della notte? – Marco esita un po’…ma poi spiega che ha deciso di fare un gioco “i fidanzamici” , nel senso che avrebbero potuto fare tutto quello che si sentivano di fare, baci, abbracci compresi, senza censurarsi e poi come andrà andrà e aggiunge che resistere al “profumo di Gemma in amore” non è stato facile ! E su questa battuta Tina lascia lo studio, per rientrare quando capisce che non è accaduto nulla di più intimo e quindi Gemma si è inventata tutto! Il fatto che lei abbia dato le chiavi di casa è visto come un gesto importante ma lui spiega che le dà a chi si fida e non c’è un retro-messaggio, inoltre ama lasciarsi vivere quello che succede e l’apprezza di più quando non è “paludata” come in studio, preferisce le donne un po’ selvagge e discinte e al mare sono andati senza paure di mostrare i propri difetti, ballano insieme “La cura” nella versione di Elodie.

Manfredo al centro, Maria gli dice che lui non ha raccontato la verità, lui dice che ha “stalkerato” i suoi amici su FB, anche alla figlia della ex moglie, anche se capisce la sua difesa perché ferita; Graziella entra ed è furiosa, lo accusa di avere mentito e dice di avere risposto a una ragazza che le aveva chiesto l’amicizia, lui l’attacca e non vuole che parli della figlia, lo scontro è durissimo, lei spiega che all’inizio l’ha tenuta al telefono per ore e l’ha coinvolta molto, lui dice che quando la volta scorsa sono andati nel backstage a parlare lei gli è saltata addosso chiedendogli un bacio, Tina però non crede a quello che dice lui che si alza e va a sedere al suoi posto, Astrid le dice che avrebbe dovuto farlo lei mentre ancora una volta Tina capisce la sua esasperazione, mentre Gianni ritiene che sia stata ingenua a credere a quello che un uomo dice al telefono! Lei lo ammette ma non si placa, Maria le consiglia di voltare pagina per non stare più così male, anche Emy la critica, così solo l’intervento di Michele che la invita a ballare pone fine alla questione.

– Per come siamo messi noi, venire qua è un po’ inutile – dice Francesco a Giovanna, lei si commuove e, con il volto rigato di rimmel, lo bacia felice – invece di venire qui ce la viviamo fuori – aggiunge lui e ballano insieme! Una gioia che arriva a tutti e coinvolge, osserva Gianni.

Al centro siedono Anna e Antonio, si sono sentiti e visti a Perugia, lei è stata bene e dopo tanto tempo è stata finalmente serena, il cavaliere conferma le belle impressioni ricevute e condivise, Nino è felice per lei; anche Nino è andato avanti perché sta conoscendo Serena, lui però ha confessato alla redazione di essere stato precipitoso e se ne dispiace per lei perché è una bella persona, Serena lo sapeva e non avrebbe capito che lui iniziasse così presto una nuova storia, inoltre sembra che ci sia uno scambio di messaggi con Serena e subito Gianni lo sottolinea, sulla questione interviene Sossio e la solita discussione con Nino riprende.

Ma Tina ne ha anche per lui, colpevole di avere rilasciato un’intervista nella quale dice che la sola donna che lo ha colpito, quando è arrivato in studio, è stata Gemma e non esclude che un giorno…chissà! Tina aspetta il giornale per la verifica, lui nega di avere mai parlato di Gemma – chiederemo alla giornalista – dice Maria, Anna e Antonio ballano. Compare il “settimanale” in studio e Tina legge la risposta di Sossio – non mi sono fatto avanti perché c’era di mezzo Giorgio e non escludo un giorno di corteggiarla – gli legge Tina, Sossio fa retromarcia e Marco pensa che non gli dispiacerebbe affatto perché con Sossio avrebbe forse quello che con lui potrebbe non avere mai!

Sulla panchina di Uomini e Donne siede la signora Pina alla quale Giuseppe offre dei fiori chiedendo di non chiamarla Pina perché gli ricorda il nome della moglie, seguono Bruno e ancora Giovanni , già corteggiatore di Graziella, a lui Pina dice che corre un po’ troppo; Pina ha una preferenza e la dirà davanti a loro, eccoli quindi entrare ma prima Emy lamenta che per lei non arrivi nessuno e lancia un appello, gli uomini devono pensare con il cuore e non dalla cintola in su.

Pina apprezza Giovanni ma solo come amico, a lui non interessa perché di amici ne ha già altri; invece dichiara il suo interesse per gli altri due signori e si è sentita anche con Raffaele che si unisce agli altri signori – è una brava persona ma non mi attrae – dice Pina; Annamaria invece non è coinvolta abbastanza da Raffaele che però ieri sera, dopo una passeggiata, saliti in camera per posare le valige, ha tentato di baciarla ma lei non ha gradito perché la scintilla scatta quando non dovrebbe, Tina pensa che non si lasci mai andare e lui sostiene che non la vede molto interessata a un approccio, poi dice a Maria che il suo l’uomo ideale di Annamaria deve essere alto e magro – Giovanni! – esclama Maria. I due corteggiatori di Pina riconoscono che ci sono oggettive difficoltà per una conclusione: la distanza, il non poter cambiare vita dall’oggi al domani, forse l’aspettativa di una donna più giovane ma nulla è precluso, Annamaria balla con Raffaele ma solo in amicizia e Pina con Giuseppe…”.