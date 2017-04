Claudia Gerini dice basta al gossip: “Essere noti non vuol dire essere aggrediti in maniera volgare e gratuita”

Da quando è finita la sua storia d’amore con Federico Zampaglione, Claudia Gerini è continuamente al centro del gossip. stanca di essere inseguita dai paparazzi e di non poter vivere con serenità la propria vita, l’attrice si è scagliata contro il gossip.

Claudia Gerini ha rilasciato una serie di dichiatazioni ad alcune agenzie di stampa, tra cui l’Adnkronos con cui ha detto basta al gossip.

“Da tre mesi a questa parte sono stata particolarmente oggetto di continui appostamenti e pedinamenti di paparazzi con conseguenti foto rubate, commenti sulla mia vita privata, illazioni, giudizi. Non ho fiatato. Ma adesso il limite è stato superato. Gli avvenimenti che riguardano in generale gli ultimi tre mesi della mia vita ed in particolare questi giorni mi spingono ad uscire dalla mia abituale riservatezza ed esternare il mio pensiero e il mio stato d’animo. Ho accettato finora senza lamentarmi le ‘invasionì della mia privacy, perché in qualche modo fanno parte del ‘gioco dei ruolì, anche se è difficile. Essere un personaggio noto non significa dover essere aggrediti in maniera volgare e gratuita. Non posso accettare che un pomeriggio trascorso con un’amica storica venga trasformato nello spunto per attribuirmi un presunto orientamento omosessuale (che tra l’altro non mi appartiene), o vari tradimenti e ora addirittura un ‘nuovo amore con una donna’.

Queste illazioni – continua l’attrice – rappresentano l’ultima ingiusta aggressione alla mia persona e alla mia sfera privata e familiare, che non accetto e non posso accettare, né per me, per la mia reputazione, per la mia persona, per la mia vita, e né soprattutto per la serenità delle mie figlie, che intendo difendere e tutelare anche con un supporto legale se necessario. Sono molto amareggiata ma anche decisa a proteggere le mie bambine, e mi auguro che ognuno faccia il suo lavoro nel rispetto della dignità altrui”, conclude l’attrice.