Grande Fratello Vip, l’appello disperato della famosa: “Fatemi entrare nella casa”

Dopo la fortunata, prima edizione, a settembre, su canale 5, tornerà in onda il Grande Fratello Vip. Se Naike Rivelli e Ornella Muti non hanno alcuna intenzione di partecipare, Ilaria Galassi spera di avere una possibilità.

GRANDE FRATELLO VIP, L’APPELLO DI ILARIA GALASSI

Ilaria Galassi è stata una delle tante ragazze di Non è la Rai, lo storico programma di Gianni Boncompagni. Se alcune sue colleghe come Ambra Angiolini e Claudia Gerini, solo per citarne qualcuna, lavorano ancora, Ilaria Galassi è assente da tempo dal piccolo schermo. Ai microfoni del settimanale Vero, Ilaria Galassi che nel frattempo è diventata mamma di due bambini, lancia un appello agli addetti ai lavori.

“La tv mi manca, ma tornando indietro rifarei le stesse scelte, non cambierei nulla del mio percorso. Forse rifletterei di più, mi farei guidare. Non sono una cantante, ma mi piacerebbe cantare. Non saprei, sono aperta alle opportunità. Mi piacerebbe mettermi alla prova in un talent show come Ballando con le stelle, nel quale ci si può misurare con se stessi e con le proprie potenzialità. E poi mi piacerebbe partecipare ad un reality come il Grande Fratello Vip”.

Tra le ex ragazze di Non è la Rai con cui è rimasta amica c’è Antonella Mosetti: “Quando si hanno dei figli, si cambia vita e si hanno ritmi diversi, ma ci sentiamo spesso e quando riusciamo ad incontrarci è sempre una festa. L’ho seguita con affetto al GF Vip e mi faceva sorridere.. Essendo madre mi sono immedesimata e ognuno difende i figli alla sua maniera. Antonella è una combattente, ma era anche un po’ esasperata, infatti nella casa non è stata lei al cento per cento”.

Nessun rapporto d’amiciza, invece, con Ambra Angiolini: “Dopo Non è la Rai non l’ho più vista né sentita, non eravamo amiche ma sono contenta per la carriera che ha costruito, è brava e determinata e la merita tutta. Se avesse o meno delle amiche non saprei, di certo se noi non lo eravamo non è per colpa mia. Lei ha fatto delle scelte e io le rispetto”.