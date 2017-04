Isola dei famosi, gravissimo lutto per Eva Grimaldi: “Ha aspettato che tornassi dall’Honduras”

Gravissimo lutto per Eva Grimaldi. L’attrice ha detto addio alla madre proprio in queste ore. Dopo averla riabbracciata, in seguito al suo ritorno in Italia, Eva Grimaldi ha salutato per sempre quella che resterà la donna più importante della sua vita.

ISOLA DEI FAMOSI, MORTA LA MADRE DI EVA GRIMALDI

Legatissima alla madre per la quale è sempre stata preoccupata durante la sua permanenza in Honduras, Eva Grimaldi ha annunciato la sua morte con un toccante post sui social.

“Mi ha insegnato a vivere, ad essere felice, a credere nei sogni. A piangere quando era necessario, a correre quando ne avevo la forza. Ho sempre considerato mia Mamma il mio Eroe preferito, quello che si legge nei libri o nei copioni. L’ho sempre ammirata per la sua capacità di essere Donna, Madre, Amica e Compagna. E, nonostante ogni difficoltà, non mi ha mai negato la cosa più importante: l’Amore. Mi ha aspettata: ha aspettato che tornassi dal viaggio per intraprenderne uno Lei. Ha atteso, nella sua immensa bontà e gentilezza, che ogni cosa tornasse in ordine. Mi ha abbracciata, per l’ultima volta, e poi, con delicatezza, è partita. Mamma, grazie di cuore.

Mamma, buon viaggio. Tua Figlia,

Milva”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei fans che, in questo difficile momento, si sono stretti intorno ad Eva per infonderle coraggio.