L’onore e il rispetto 5, anticipazioni quinta puntata: la vendetta di Tonio, Ettore muore?

L’onore e il rispetto 5, la famosa fiction di canale 5, è tornata in tv con l’ultimo, attesissimo capitolo. Il protagonista è ancora lui, Gabriel Garko, che torna a vestire i panni di Tonio Fortebracci, notevolmente cambiato rispetto alle precedenti stagioni. Nel cast ci sono anche Valerio Morigi, Giulia Petrungaro, Bruno Eyron, Daria Baykalova e Bo Derek.

L’ONORE E IL RISPETTO 5, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA

Cosa succederà nella quinta puntata de L’onore e il rispetto 5 – Ultimo Capitolo? Dai primi spolier sappiamo che Tonio sarà sempre più intenzionato a fare affari con i politici per scoprire l’identità dell’uomo che lo ha fatto rapire e torturare. Tonio riesce così a stringere un patto con il marsigliese grazie al quale scopre che dietro l’affare della raffineria che il ministro Cusano, marito di Chantal. Lo stesso ministro è l’uomo che lo ha fatto rapire e torturare.Tonio intende uccidere Cusano ma a causa di Suor Lucia il piao salta. La suora, infatti, si presenta sul posto vestita da sposa e spara ad Ettore che non ha mai perdonato per averla illusa e abbandonata per sposare Rosalinda.

Rosalinda, sempre più assetata di potere, intende diventare potente grazie alla relazione con Ettore De Nicola. I due, poi, convincono la contessa Minniti ad entrare in affari con loro estromettendo Trapanese. Quando il procuratore vede Tonio Fortebracci ha un malore e cade a terra. Nel frattempo Tonio è sempre più legato a Giada, la figlia di Chantal mentre Daria, dopo aver scoperto che Maino aspetta un bambino dalla moglie da cui si stava separando, decide di troncare la loro relazione.