Nasce la tinta che cambia colore (dal platino al nero) a seconda della temperatura

Si chiama “Fire”, ed è una vera e propria rivoluzione nel campo delle colorazioni per capelli. Ideata da Lauren Bowker, Fire è una tinta semipermanente che cambia colore, variando dal biondo platino al nero corvino e passando per tutte le sfumature di rosso, a seconda della temperatura.

E non parliamo solo di quella esterna ma anche di quella corporea. Il che significa che se per esempio ci sentiamo in imbarazzo… ad arrossire, oltre alle nostre guance, potrebbero essere anche i nostri capelli!

Fire è stata creata manipolando i legami chimici delle tinte di cui è composta. Quando la temperatura si alza, viene causata una reazione che cambia l’assorbimento della luce delle molecole.

Un altro vantaggio di Fire è che se vi stancate o vi pentite potete sempre tornare facilmente del vostro colore naturale perché la tinta (e i suoi effetti) se ne va dopo pochi lavaggi e lascia i capelli sani e forti perché non li aggredisce in alcun modo.

Fire dovrebbe essere lanciata sul mercato quanto prima grazie alla collaborazione tra Lauren Bowker e una casa cosmetica che si è detta interessata a produrre la tinta magica. Intanto il team di Lauren sta lavorando ad altre colorazioni, come quella che varia dall’argento al rosa e quella sui toni del blu e del verde.