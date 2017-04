Silvia Provvedi in tribunale difende il suo Corona: «I soldi? Pensavo fossero per…»

Fabrizio Corona deve rendere conto di circa 2,6 milioni di euro in contanti ritrovati dagli inquirenti tra il controsoffitto dell’appartamento della sua assistente personale e una cassetta di sicurezza in Austria.

A testimoniare in suo favore ci ha pensato anche Silvia Provvedi, fidanzatina dell’ex Re dei Paparazzi che oggi vive con la sorella gemella in casa del suo Fabrizio attendendo con ansia il suo ritorno.

La giovane cantante, lanciata da X Factor, ci ha tenuto a precisare che lei e il fidanzato frequentavano compagnie e giri d’affari diversi, ma ha comunque confermato la versione di Corona secondo cui tutto il denaro ritrovato era frutto di serate ed eventi a cui partecipava: «Tornava a casa con buste di contanti, da 5, 10, 20, 25 mila euro, le teneva nei giacconi in un ripostiglio vicino alla camera da letto e poi le portava in ufficio, erano i soldi delle sue serate e del suo lavoro e io mi facevo i fatti miei (…) Ho sempre pensato che fosse denaro per la sua società, derivante dal lavoro svolto».