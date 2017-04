Stefano De Martino: urla e insulti in stazione con la madre di Belen? Il ballerino confessa

E meno male che le cose tra Stefano De Martino e la famiglia Rodriguez andavano bene… Forse il ballerino è ancora molto legato a Cecilia, sorellina minore di Belen che gli si dice ancora molto affezionata, ma di certo tra Stefano e gli ex suoceri le cose non vanno a gonfie vele.

Ne è stata una prima dimostrazione la clamorosa lite in strada tra De Martino e il padre di Belen, e ne sarebbe ulteriore prova la scenata fatta dal ballerino alla Stazione Centrale di Milano.

Secondo il settimanale Chi, infatti, De Martino sarebbe stato avvistato mentre discuteva animatamente con Veronica, la madre di Belen, prima di prendere un treno. La lite si sarebbe svolta al telefono, con il padre di Stefano che attendeva pazientemente al suo fianco tenendogli la giacca, ma pare siano volate parole davvero grosse, e la tensione era talmente tanta che il ballerino non si è preoccupato di trovarsi in un luogo pubblico e non è riuscito a trattenere le urla.

Ma cosa c’è di vero in questa storia? Secondo Stefano proprio niente. Il ballerino ha pubblicato su Instagram Stories l’immagine dell’articolo pubblicato da Chi cambiando il titolo in “Caz**ta“. E voi credete alla notizia o alla smentita?