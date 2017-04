Chiara Galiazzo e il segreto della sua nuova forma: “Ecco come ho perso 12 kg”

Chiara Galiazzo, ai microfoni del Corriere della Sera, ha raccontato il suo nuovo modo di vivere. La cantante, infatti, ha rivelato come è riuscita a perdere 12 chili sfoggiando una nuova immagine che piace sempre di più ai fans.

CHIARA GALIAZZO, IL SEGRETO DELLA SUA FORMA FISICA

“Dai ventisei ai ventinove anni ho vissuto una specie di post adolescenza peggiorata, un vero casino. C’è stato lo tsunami del talent: un’esperienza che ho subito passivamente, perché tutto quello che mi è capitato non lo decidevo io. La musica è una passione ma anche in questo lavoro bisogna sapersi organizzare. Io non sapevo sfruttare i tempi morti, quei mesi in cui non si sta promuovendo un disco e che bisognerebbe utilizzare per pensarne un altro. Se non sei abituato perché è la prima volta che ti capita, è un periodo di dura autogestione. Un più, anche se ho studiato canto e fatto decine di provini, quando finalmente si entra in un talent si pensa che tutto debba succedere sempre velocemente. Non è così: la carriera va costruita mattoncino per mattoncino. Ero confusa, e in quei momenti è normale poi cantare brani dei quali dopo ti chiedi il perché. E così, dopo il talent, ho finito per prendere peso: dodici chili, accumulati mangiando senza regole, come un’universitaria fuori sede“, ha raccontato Chiara Galiazzo.

La cantante ha svelato che a causa del peso, anche andare in tv a cantare era diventato un problema: “Stavo male, mi sentivo un’altra persona. Andare a cantare in tv era diventato un problema. Non sapevo nemmeno più come vestirmi: una volta ero ospite in una trasmissione ed ero talmente agitata che la persona che mi truccava si dovette spogliare per prestarmi i suoi abiti”.

Così ha deciso di seguire un percorso per riprendere in mano la propria vita: “Ho iniziato un percorso di terapia, ho abolito l’alcol, ho smesso di fumare e l’alimentazione diversa è stata la prima grande novità. Sono diventata vegetariana. Non mangio più carne e ho tolto i latticini”.